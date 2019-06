Scandale Pétrotim-Aliou Sall: Oumar Guèye minimise et tire sur l’opposition

Le ministre des Collectivités locales prend le contre-pied de l’opposition dans le scandale financier dans la gestion du pétrole sénégalais qui défraie la chronique et où le nom du jeune frère du chef de l’Etat est cité. Oumar Guèye précise que le Sénégal n’a perdu aucun franc dans les contrats signés avec des sociétés pour l’exploitation du pétrole et du gaz.



« Au Sénégal, on a tendance, face à un problème simple, d’en à faire un problème compliqué. On est un en train d’alarmer tout le monde au niveau national et international sans aucun intérêt », martèle le ministre. Oumar Guèye persiste et signe que : «Le Sénégal n’a perdu aucun franc dans les transactions effectuées entre des sociétés privées.



L’ancien ministre de la Pêche, de rappeler que le président de la République, dans le souci d’apporter la transparence dans la gestion du pétrole et de façon volontaire, a fait que le Sénégal soit membre de l'Initiative pour la Transparence dans les Industries Extractives (ITIE). De même que l’ouverture de Cos-pétro-gaz à la Société civile. Il précise que le pétrole sénégalais ne sera exploitable qu’en 2022.



Oumar Guèye s’exprimait à Saly en marge d’un atelier de partage du projet conjoint d’appui au suivi et à la territorialisation des ODD (Objectifs de développement durable) au Sénégal.