Scandale à la Banque islamique du Sénégal: une mafia interne pillait les comptes des clients

Selon les informations du quotidien « Libération », une mafia interne pompait les comptes des clients de la Banque islamique du Sénégal (Bis). D’après les sources plusieurs millions de Fcfa sont en cause. Le journal révèle que Bounama Senghor, responsable des opérations de l’agence de la Bis située sur la Vdn de Dakar, est placé sous mandat d’arrêt par le juge du Cinquième cabinet.



Le sieur Senghor serait le cerveau d’une vaste mafia interne de la banque qui volait l’argent dans les comptes des clients. Babacar Seck, le chargé des opérations de la Bis de Saint-Louis, a été arrêté mardi 7 septembre par la Section de Recherches. Ngoné Dimé, détentrice d’un compte à la Bis et Younousss Dahaba, vigile en service dans l’établissement financier ont été aussi arrêté.



Tout est parti des découvertes effectuées par le chef de l’agence de la Bis de Dakar lors de ses contrôles. Il a constaté que Bounama Senghor volait dans les comptes des clients, en plus de détourner systématiquement des versements en liquide que les clients effectuaient auprès de lui.



Des virements qui étaient envoyés vers le compte de Ngoné Dimé, une cliente de la Bis avec son consentement. D’autres virements ont été aussi effectués dans le compte de Younouss Dahaba qui faisait les retraits pour remettre le cash à Bounama Senghor, moyennant les commissions.



De son côté, Babacar Seck depuis Saint-Louis confectionnait de faux relevés pour cacher les fraudes de son complice Bounama Senghor. Le montant provisoire puisé dans le compte des clients est estimé à 30 082 128 millions de Fcfa, rapporte « Libération ». Le nombre de clients dont les comptes ont été touchés n’est pas encore connu pour le moment.