Scandale à la FSF: Massamba Diop et deux de ses complices arrêtés par la Dic

Une affaire faux et usage de faux portant sur un document administratif et usurpation d’identité secoue la fédération sénégalaise de football (FSF).L’adjoint au président de la "Commission Accueil", Massamba Diop, un ressortissant malien Salia Boubou Mangassi, footballeur et un agent municipal ,Astou Bâ, ont été arrêtés par la police des Etrangers et des Titres des Voyages, et mis à la disposition de la Dic (Division d’investigation criminelle).



En effet, Salia Boubou Mangassi, le footballeur malien s’est fait établir une fausse carte d’identité nationale au Sénégal sur la base d’un faux extrait de naissance dans le but de se procurer un passeport ordinaire sénégalais. Quant à Massamba Diop, il a intercédé auprès de l’autorité, au profit du nommé Papa Samba Mbow, en fuite, qui avait accompagné le Malien à la Direction de la police des Etrangers et des Titres des Voyages, pour lui faciliter l’obtention d’un passeport.



Interrogé, Massamba Diop a déclaré qu’il n’avait pas vérifié l’authenticité des documents que Samba lui avait remis pour la confection du passeport pour le Malien. Il a renseigné par ailleurs, n’avoir perçu de l’argent dans le cadre de cette affaire.



L’agent municipal, Astou Ba, quant à elle, reconnaît avoir effectivement rédigé l’acte incriminé avant de le soumettre à la signature de l’officier d’Etat civil. Ils sont actuellement en garde à vue, informe Libération.