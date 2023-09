Scandale autour de la vente d'une épave de bus: le DG de Dakar Dem Dikk porte plainte

Le Directeur général de la société de transport Dakar Dem Dikk (DDD), Ousmane Sylla, a récemment déposé une plainte au sujet de la vente d'une épave de bus appartenant à l'entreprise. Les détails de cette affaire, révélés par le journal Source A, soulèvent des questions sur les procédures de vente et la participation de membres internes de DDD.



Selon les premiers éléments de l'enquête, c'est Lamine Sylla, le frère et conseiller technique du directeur général, qui aurait initié ce projet de vente, impliquant également le directeur technique de DDD. Le chef de division, Omar Touré, aurait été chargé de superviser la vente de l'épave.



Cependant, lorsque le Dg de ladite société a été informé de cette opération, il a immédiatement contacté le commissariat de Yeumbeul Comico. Ce pour dénoncer le fait que la procédure n'avait pas suivi les protocoles requis et qu'elle avait été réalisée sans son consentement.



Dans cette affaire, la personne qui a remporté l'appel d'offres, Cheikh Cissokho, et Omar Traoré, le directeur technique, ont été arrêtés. Au cours de leurs interrogatoires, Cheikh Cissokho a affirmé avoir été contacté par le frère du directeur général, tandis qu'Omar Traoré a soutenu avoir agi conformément aux ordres de sa hiérarchie.



À en croire le journal, les personnes arrêtées ont finalement été relâchées, mais sont convoquées pour une confrontation avec les présumés donneurs d'ordre le 2 octobre prochain.