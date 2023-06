Scandale des matchs truqués à Diourbel : les accusés se confient

Les quatre équipes de la poule B du championnat régional (D5) à savoir, l’Université Alioune Diop de Bambey Sporting Club (l’Uadb Sc), Woguine Fc, Ndayane Fc et Médinatoul Fc ont été sanctionnées par la commission de discipline suite au scandale des matchs truqués de la ligue régionale de Diourbel. Elles ont été suspendues à 5 ans ferme, assortie d’une amende d’un million F CFA, pour chaque équipe, et des sanctions individuelles aux dirigeants, entraîneurs et joueurs.



Les accusés se sont confiés au journal L’Observateur de ce samedi 24 juin 2023. Le président de l’Université Alioune Diop de Bambey Sporting Club (l’Uadb Sc) Papa Ibrahima Ndiaye, estime que c’est malcontrueux pour le football sénégalais d’une manière générale, en particulier pour la région de Diourbel ».



D’après lui, « la ligue doit revoir sa décision qui est lourde ». « Nous sommes dans les principes et nous respectons les instances et puis on va regarder ce qu’on peut faire, mais pour l’instant, il faut qu’on attende de finir nos travaux de l’enquête en interne pour pouvoir prendre des initiatives », a dit Papa Ibrahima Ndiaye.



Woguine Fc digère mal la sanction. Le manager général indique qu’il ne lâchera pas l’affaire. « On va se battre tout en espérant avoir gain de cause. Rien ne prouve la suspension de notre équipe. On va se concerter pour prendre une décision parce que sur le plan juridique, on a une possibilité concernant la sanction », a confié le manager général de l’équipe, Malick Diop.





Le président de Ndayane Fc, Pape Tall Diouf, demande la clémence de la ligue. « Nous envisageons de demander à la commission de tenir compte du fait que les joueurs ont un bel avenir dans le football. Ces jeunes doivent continuer à vivre leur passion et se rattraper », a-t-il soutenu.



Avant d’ajouter : « C’est une sanction qui nous incombe tous. Mais, notre position n’a jamais varié. On n’a pas tenté de truquer un match mais la commission est dans son rôle ».



Au Médinatoul Fc, le président Alioune Badara Fall, se dit « surpris par la lourdeur de la sanction ».



Le club qui s’est fait battre 17-0 par Ndayane Fc, conteste aussi la décision. « C’est une sanction qui s’adresse plus à une opinion plutôt qu’une décision fondée sur l’application des dispositions réglementaires. Si c’était un cas grave, il n’y aurait pas de sanctions de 5 ans, 2 ans ou de sursis. Mais, une interdiction à vie », a expliqué Alioune Badara Fall.



« Ce n’est pas une corruption ou une faute qui a été préparée »



Qui ajoute: « C’est peut-être des joueurs, avec la complicité d’un entraîneur qui, à un moment donné dans les matchs pour des intérêts sportifs, ont voulu s’arranger. Ce n’est pas une corruption ou une faute qui a été préparée par une équipe. C’était spontané. Ce n’était pas la responsabilité d’aucun dirigeant ».



Selon lui, c’est parce qu’il y a la « pression que ces sanctions ont été prises ».



Le président du club n’exclut pas de faire appel. « Si ça ne dépendait que de moi, je n’allais pas leur faire ce plaisir d’introduire un appel. En tous cas, ce n’est pas ma position, maintenant on verra les autres dans une rencontre, s’il y a lieu de faire un appel ou pas ».



Pour rappel, le leader de la poule B, Woguine (21 pts +9) a foudroyé (27-0) Université de Bambey, tandis que son dauphin, Ndayane (2e, 21 pts +8) a explosé (17-0) Médinatoul au stade Ely Manel Fall lors de la 14e et dernière journée de la poule B du championnat régional.



Les deux équipes se disputaient le ticket pour se qualifier au play-off. Et le score large de leurs victoires a créé des soupçons de matchs truqués. Ce qui a poussé la Ligue de Football de Diourbel à déclencher les procédures pour tirer au clair ce scandale.