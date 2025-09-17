Scandale financier au ministère du Numérique : deux hautes responsables arrêtées, l'ancien ministre Me Moussa Bocar Thiam cité

Le scandale porte sur un marché public de plusieurs milliards de FCFA attribué pour le Parc des Technologies Numériques (PTN) de Diamniadio. Selon les révélations du journal L’Observateur dans son édition de ce mercredi 17 septembre, ce projet aurait été intégralement payé mais jamais exécuté, ce qui a alerté les autorités.

Une mission de vérification interne, ordonnée par le gouvernement, est à l’origine de cette enquête. Les conclusions accablantes de ce rapport ont conduit la Section de recherches (SR) à diligenter une enquête judiciaire. Au total, six personnes sont concernées par les investigations en cours.

Devant les enquêteurs, Hélène Ndoukité Diouf aurait rejeté la responsabilité sur l’ancien ministre, Me Moussa Bocar Thiam, affirmant n’avoir fait qu’appliquer ses directives. Cette défense pourrait impliquer directement l’ancien ministre, aujourd’hui absent du pays.

Une affaire de détournement de fonds publics secoue le ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Le Pôle judiciaire financier (PJF) a récemment procédé à plusieurs interpellations, dont celles d'Amy Samaké, ancienne directrice de la Case des Tout-petits, et d'Hélène Ndoukité Diouf, actuelle Directrice de l’administration générale et de l’équipement (Dage) de ce ministère.