Scandale foncier: le chef du bureau des Domaines de Ngor/Almadies cité

Le chef du bureau des Domaines de Ngor/Almadies, Meissa Ndiaye, se trouve au cœur d’une rocambolesque affaire foncière. Il a été interrogé en catimini par la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du Sol ( Dscos).



« Libération » qui informe avoir obtenu plusieurs documents relatifs à une vaste opération foncière, renseigne que le mis en cause n’a pas hésité à signer, devant un notaire dont le nom a été mêlé dans plusieurs affaires sous Wade, un acte de vente dans lequel il est présenté comme le… mandataire d’une « société » privée qui a fait main basse sur plusieurs parcelles dans un quartier très prisé de Dakar.



Le journal promet de revenir plus amplement sur cette affaire portée à la connaissance des plus hautes autorité.