Scandale : un bébé attrape le Sida entre Principal et l’hôpital de Pikine

Un bébé dont les deux (2) parents ne sont pas porteurs du virus du sida, s’est retrouvé Séropositif. Il aurait contracté la maladie après avoir été hospitalisé dans deux (2) centres hospitaliers, l’Hôpital Principal de Dakar et celui de Pikine.



En effet, «la maman du bébé a accouché à l’Hôpital Principal où sera retenu le nouveau-né durant 14 jours. Elle retrouvera son enfant, mais constatera qu’il est «devenu maladif», informe le journal «Vox Populi» qui renseigne que l’Hôpital Principal a refusé de lui remettre le carnet de santé du bébé.



Inquiète de l’état de santé de son nouveau-né, la maman a ainsi décidé de se rendre à l’hôpital de Pikine, pour en avoir le cœur net et faire un test Vih/Sida. Les résultats ont révélé que le bébé était séropositif.



D’un cœur meurtri, la dame est convaincue que son enfant a été contaminé lors de ses deux (2) hospitalisations. Elle a alors saisi le Procureur d’une plainte contre les deux structures hospitalières.



Pour sa part, le directeur de l’hôpital de Pikine dégage en touche et jure que le bébé n’a pas été dans l’établissement de santé qu’il dirige.