Scrutin - Locales 2022 Parcelles assainies: Moussa Sy plaide pour que le vote se fasse dans la paix

« Ce qui est important, c’est que le scrutin se fasse dans la paix et que le soir le vainqueur soit connu et que les autres le félicitent ». C’est qu’a déclaré le maire sortant des Parcelles Assainies, Moussa Sy, après avoir voté.



Moussa Sy n’a pas manqué de féliciter l’ensemble les 12 coalitions en ce jour du scrutin. « C’est une élection qui a changé de méthode et d’organisation du vote », a-t-il relevé face à la presse. Raison pour laquelle il a estimé qu’il était normal de constater des couacs liés à son organisation.



« Nous espérons que les choses vont rentrer dans l’ordre. Les retards et manquements vont vite être corrigés par l’administration », a assuré le maire sortant. Pour lui, ce qui est important, « c’est que le scrutin se fasse dans la paix et que le soir le vainqueur soit connu et que les autres le félicitent ».



L’école de l’Unité 8 des Parcelles Assainies compte 18 bureaux de vote. Il s’agit du deuxième plus grand centre de cette commune d’arrondissement.