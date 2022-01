Scrutin locales 2022: Aliou Sall demande aux citoyens d'éviter les attroupements source de violence

Le Maire sortant de la ville de Guédiawaye, Aliou Sall, par ailleurs responsable de l’Alliance pour la République (APR, parti au pouvoir) a accompli très tôt son devoir citoyen. Il a voté à l’école UNESCO de Guédiawaye non loin de la cité Enseignant.



Accompagné par son épouse Aissata Tall, de la ministre de la Jeunesse, Néné Fatoumata Tall et quelques proches, le frère du président de la République tout de blanc vêtu, le masque bien ajusté, s’est réjoui du bon déroulement du scrutin. Il a surtout demandé aux sénégalais de sortir massivement pour aller voter mais surtout d’éviter les attroupements afin de prévenir toute violence.



« Nous demandons à tous ceux qui ont voté de regagner leur domicile pour éviter les attroupements », a demandé le maire sortant de Guédiawaye, Aliou Sall.



Pour rappel, la campagne électorale a été émaillée de violence. A Guédiawaye, des heurts ont d’ailleurs été notés entre les partisans de Aliou Sall et ceux de son adversaire et tête de liste de la coalition Yewwi Askan wi, Ahmet Aïdara.