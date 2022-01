Scrutin locales : début du dépouillement dans beaucoup de centres

Les bureaux de vote de certains centres ont fermé leurs portes, alors que dans d’autres le scrutin se poursuit toujours en raison de l’affluence des électeurs et du retard dans le début du vote. De Saint-Louis à Fatick, Kaolack, passant par Ziguinchor jusqu’à Dakar, le dépouillement a commencé des certains bureaux de vote.



Par contre, le vote se poursuit dans certaines zones comme à Louga, dans beaucoup de centres de vote.



Plus de six millions et demi de Sénégalais se rendent aux urnes ce dimanche pour élire les maires des 552 communes, 5 villes et les présidents des 43 Conseils départementaux du pays.



Les 6.613.962 électeurs inscrits sur les listes électorales doivent notamment départager les 3149 listes en compétition dans les différentes collectivités territoriales.