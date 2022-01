Scrutin locales du 23 janvier : la coalition Benno Bokk Yakaar annonce avoir « gagné massivement»

Autour d’une table, Abdoulaye Diouf Sarr, candidat déchu à la Mairie de Dakar, Seydou Guèye porte-parole de l’Alliance pour la république (Apr), Zahra Iyane Thiam (Apr), El Hadj Hamidou Kassé (Apr), entre autres ont fait face à la presse, au siège de l’Apr à Dakar. El Hadj Kassé, a affirmé que la coalition voulait prendre le temps nécessaire pour avoir « une masse critique d'informations ».



« Notre coalition Benno Bokk Yaakaar a estimé nécessaire pour avoir une bonne lisibilité des résultats aux élections territoriales du 23 janvier 2022 », a d’emblée déclaré El Hadj Hamidou Kassé, porte-parole du jour. « A l'état actuel des grandes tendances des résultats du scrutin du dimanche 23 janvier 2022, il « ressort clairement et de façon irréfutable que la coalition Bby gagne massivement ces élections », a-t-il ajouté.



Il a annoncé, dans la foulée, que les tendances sont favorables à Bby. « Sur 43 départements 32 ont été gagnés par la coalition Benno Bokk Yakaar et les tendances dans sept autres départements nous sont largement favorables, soit un total de 39 départements sur les 43 », a fait savoir El Hadj Kassé.



Car, à en croire le ministre conseiller, « 12 capitales régionales ont été gagnées par notre coalition. Nous en avons perdu quatre sur les 14 que compte le Sénégal, c'est notamment Dakar, Diourbel, Ziguinchor et Kaolack ».



Selon toutes les remontées d'information en cours, poursuit-il, la coalition Bby « gagne une très grande majorité des communes à travers le pays. À la lumière de ce qui est faite, Bby conserve intacte son hégémonie à l'échelle nationale », a indiqué El Hadj Kassé, qui n’a pas manqué de rappeler que leur objectif de conquérir Dakar et Ziguinchor n'a pas été atteint.



« Toutes les collectivités territoriales étant égales en dignité par excellence. Nous analyserons sans complaisance nos contre-performances pour affiner notre stratégie de conquête et ou de reconquête. Précisément, nous ferons l'effort de comprendre davantage le sens du vote pour apporter des réponses appropriées en vue de prochaines échéances », a-t-il souligné.



D’après El Hadj Kassé, le scrutin du dimanche confirme éloquemment la vitalité de la démocratie sénégalaise et la fiabilité de notre système électoral. « Benno Bokk Yakaar salue la bonne tenue des élections qui ont été démocratiques, libres et transparentes ».