Scrutin24février : Issa Sall " Le 2ème tour est acté"

Je remercie le peuple sénégalais et je félicite les performances d'Idrissa SECK et d'Ousmane SONKO. Le 2ème tour est acté. #laCoalitionDuPeuple #SenegalVote #Kebetu #PUR100.

— El Hadji Issa SALL (@EISleChoixPUR) 24 février 2019



Depuis 18 heures, le travail d'assemblage des résultats provisoires de la présidentielle de ce dimanche 24 février se poursuit. Et les premières tendances commencent à se dessiner. Trois noms apparaissent au vu des touts premiers résultats de la soirée entre Macky Sall , Idrissa Seck et Ousamane Sonko.Le Candidat Issa Sall qui vient en quatriéme position remercie le peuple sénégalais et félicite les performances d'Idrissa SECK et d'Ousmane SONKO, avant de déclarer que le deuxiéme tour est prévisible.