Scrutin24février : Les avocats de Macky en ordre de bataille

Incontestablement on va vers des contentieux post-électoraux. Déjà, avec les chiffres annoncés ça et là, et qui ne sont pas identiques, il est pratiquement sûr que certains candidats en lice n’accepteront pas les résultats officiels.



C’est certainement pourquoi le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, qui voyait venir, avait mis en place un pool de 16 avocats.



En tout cas, selon le quotidien Les Échos, les conseils de Macky Sall, dirigés par Me Ousmane Sèye, étaient en conclave, hier-mercredi, pour affûter leurs armes et peaufiner la stratégie à dérouler après la publication des résultats provisoires.