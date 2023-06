Se dresser contre le 3eme mandat, une tribune bien peu dérangeante (Par Amadou Gueye Camara)

La sortie de Hamidou Anne, Bara Ndiaye et autres frustrés dans la presse sénégalaise pour recadrer certains confrères qui ont signé la Tribune de journalistes sénégalais : « du devoir de se dresser contre une 3e candidature » vient se greffer aux dérives et de la mauvaise foi des plumes aux commandes d’un régime autoritaire.





« Quand le sage montre la lune, l’idiot regarde son doigt ». Les motifs de cet engagement sont clairs et sans ambiguïté. Eviter un nouveau bain de sang dans un contexte volatile où la polarisation a atteint son paroxysme – Repartir sur de nouveaux rails pour préserver des acquis de la démocratie entaché par ce même régime.





Il suffit qu’une partie de la corporation renifle qu’ils touchent. Ceux qui cherchent à jeter du discrédit ne cherchent pas à réfléchir aux vrais enjeux ou les ignorent. La preuve. Ces critiques sont d’autant plus bruyantes qu’oiseuses et sans objet. « La haine et la bêtise nourrissent l’ignorance », Achille Membe.





Avec quelques contributions dans la presse et 4 livres, ce petit bonhomme « spin doctor » a un avis sur tout. Ce pseudo légitimité lui confère le droit de légiférer sur toutes les questions jusqu’à même rappeler à l’ordre des citoyens qui ont le seul tort d’exprimer leur conviction. Quelle prétention !





La logique voudrait que vous vous intéressiezdavantage à la régression démocratique liée à la situation des médias au Sénégal au cours de ces derniers mois: coupure de signal de télévision sans préavis, arrestation arbitraire de journalistes, promotion des militants dans les organes publics, transformation des médias publics en appareils de propagande et de zèle, harcèlement sans cesse de journalistes engagés… je peux continuer la liste.



Mais on comprend, votre engagement aux services de la pensée se résume aux attaques ad hominem à Ousmane Sonko et à toute critique contre le régime et ses ouailles. Quand on n’ose pas emprunter les chemins escarpés, quand on n’ose pas prendre des risques, on se tait… On ne monnaye pas sa plume pour se défouler sur les réseaux sociaux tels un usager de Brizzly. Le sujet du 3eme mandat n’est pas à débattre, mais à combattre au regard du tort qu’il a causé et ce qu’il risque d’entraîner.



Quand on n’est pas sur le terrain des idées ou des propositions constructives, il faut avoir l’humilité d’apprendre ou de se taire.



Ceux qui ont signé cette tribune n’ont pas pris leurs désirs pour des réalités, ils vivent la réalité des rédactions, ont vécu les évènements préélectoraux de 2011 et 2012 - comprennent les aspirations de la majeure partie des Sénégalais, et analysent les enjeux continentaux. Ils ne cherchent pas à plaire au prince. Leurs positions politiques sont le résultat d’une expérience douloureuse qu’on ne veut plus revivre.





Pas plus tard qu’hier en France 400 personnalités y compris des journalistes ont dénoncé la nomination de Geoffroy Lejeune à la tête de l’hebdomadaire JDD s’indignant que ce journal ne peut devenir un média au service des idées d’extrême droite ». Alors que c’est un média privé, à ce que je sache, ils n’ont pas été traités de tous les noms d’oiseaux de mauvaisaugure.



Dans la foulée, en Europe, de nombreuses sociétés de journalistes ont signé une tribune appelant à lutter contre les « procédures-bâillons ».





« Il y a des vérités qui ne seront jamais menacées. Ce sont les vérités de faits et les vérités d’opinion, certaines sont rationnelles – sont liées à desdéductions cohérentes avec des démonstrations, des faits et des arguments, mais certaines peuvent être totalement folles, dangereuses et totalement meurtrières, le cerveau humains en produisant toujours des milliers comme ceux de Hamidou Ann, Bara Ndiaye et cie ». Qu’Edwy Plenel me pardonne du blasphème.



Cette liberté de dire n’importe quoi vient étouffer les vrais débats. C’est la stratégie des pouvoirs qui veulent maintenir des privilèges.



Non au troisième mandat !







Amadou Camara Gueye – Journaliste et Analyste géopolitique chez Anticip/Ris and Co