Seconde Guerre mondiale: les corps de près de 50 soldats allemands vont être exhumés en Corrèze

L'histoire commence en 2019. Un ancien résistant de 98 ans confie un secret dont il est devenu l'unique détenteur. À la Libération, en 1944, son groupe de maquisards de Meymac, en Corrèze, a tué 46 soldats allemands et une femme accusée de collaboration. Les corps ont été enterrés dans des fosses communes.



Ces aveux ne sont pas rendus publics à l'époque, mais ils déclenchent des investigations. Et depuis juin dernier, une zone de trois kilomètres carrés, désignée par l'ancien résistant, fait l'objet de recherches. Elles ont révélé une modification de la densité des sols et la présence d'objets métalliques dans un petit périmètre, où sont enterrés les corps.



Ce mercredi, leur exhumation va commencer. Ils devraient ensuite être transportés à Marseille pour y être examinés, avant d'être rendus à l'Allemagne afin d'être dignement enterrés. Selon deux associations d'anciens combattants, cet événement était déjà connu. Il était en effet rapporté dans quelques ouvrages d'histoire locale.



Des fouilles d'une autre fosse commune toute proche, menées par les services allemands en 1967, avaient déjà permis d'exhumer onze corps, désormais enterrés dans un cimetière militaire allemand situé en Charente-Maritime.