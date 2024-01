Secteur Postal Sénégalais: une croissance significative en 2022, selon le rapport de l'Observatoire

Le secteur postal au Sénégal a affiché une croissance notable en 2022, générant un chiffre d'affaires de 255.113.352 FCFA, soit une augmentation de 7% par rapport à l'année précédente, selon le rapport de l'Observatoire du secteur postal sur les années 2020, 2021 et 2022. Ces résultats ont été présentés lors du Forum d'échange et de partage avec les médias, organisé par l'ARTP en partenariat avec la CJRS du 5 au 18 janvier.



La progression constante des revenus du marché national a été soulignée, avec des chiffres respectifs de 169.419.992 FCFA, 237.951.720 FCFA et 255.113.352 FCFA pour les années 2020, 2021 et 2022. Selon Sud Quotidien, l'augmentation du nombre de points d'accès a également été notée, atteignant 420 établissements postaux en 2022, répartis entre Dakar (47%) et d'autres centres régionaux du pays (53%).



Concernant les points d'accès, le document révèle que la SN La Poste et DHL, totalisent 87% des installations, soit 196 et 168 bureaux respectivement. DHL est particulièrement présent à Dakar avec 151 points d'accès, tandis que la SN La Poste diversifie sa présence dans d'autres régions avec 168 bureaux.



Les revenus générés par les envois nationaux et internationaux ont connu une croissance significative. Les envois nationaux, compris entre 500g et 2kg, ont enregistré une hausse de 71% en 2022, atteignant 1.343.987.417 FCFA. Les revenus générés par les envois internationaux de la même catégorie ont augmenté de 317%, s'élevant à 2.283.716.720 FCFA.



Les investissements des opérateurs postaux en 2022 ont atteint plus de 485.243.865 FCFA, marquant une hausse de 53,21% par rapport à 2021.