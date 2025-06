Secteur de la Justice : vers un début de négociations entre l’État et les travailleurs

Le climat social tendu dans le secteur de la Justice pourrait bientôt connaître un début d’apaisement. Le ministère de la Fonction publique et de la Réforme du Service public a convié les deux Secrétaires généraux nationaux de l’Entente SYTJUST–UNTJ à une rencontre prévue ce mardi 1er juillet 2025 à 16 heures, à la salle de conférence du troisième étage dudit ministère.



Selon un communiqué conjoint signé par le Bureau exécutif national (BEN) du SYTJUST et le Secrétariat exécutif national (SEN) de l’UNTJ, « cette rencontre s’inscrit dans le cadre des efforts de pacification du climat social dans le secteur de la Justice. Elle est organisée en collaboration avec le ministère de la Justice. »



L’Entente syndicale SYTJUST–UNTJ a confirmé sa participation à cette réunion, a appris PressAfrik. Elle affirme répondre favorablement à l’invitation, tout en indiquant qu’elle portera avec « responsabilité et fermeté » les préoccupations légitimes des travailleurs de la Justice. « Fidèle à ses valeurs de dialogue, l’Entente SYTJUST–UNTJ assumera pleinement son rôle dans cette phase de discussions », précise le document.



En attendant les résultats de cette rencontre, le BEN et le SEN exhortent les travailleurs à rester « mobilisés, unis et vigilants », insistant sur l’importance de maintenir la cohésion et l’unité syndicale dans cette phase cruciale.



Cette invitation du gouvernement intervient dans un contexte marqué par plusieurs jours de grève dans le secteur de la Justice, entraînant une paralysie quasi totale des juridictions à travers le pays. Les travailleurs de la Justice réclament notamment de meilleures conditions de travail et le respect des accords antérieurs.