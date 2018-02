Secteur des taxis «Jakarta » à Tambacounda : Sidiki Kaba met près de 15 millions de F Cfa pour la formation de 300 jeunes

Le secteur des Taxis Motos (« Jakarta ») dans la région de Tambacounda va être réorganisé grâce à l’encadrement des conducteurs de Motos qui seront formés sur le code de conduite et de discipline routière. Et, 260 jeunes ont démarré la formation.



En effet, le ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur et non moins Président de l’Association pour le développement du Sénégal oriental, Sidiki Kaba a déboursé près de 15 millions de Fcfa pour la prise en charge de plus de 300 jeunes.



Cette somme prendra en charge non seulement les frais de formation, mais aussi l’attestation de permis de conduire, les gilets d’identification, le casque sécuritaire et l’assurance de chaque conducteur de Jakarta.



Et, l’identification de l’intéressé ainsi que celle de la moto sont les seules conditions à remplir pour y prendre part.



Le vice-président de la Fédération nationale des conducteurs de taxi-moto, Adama Camara, de préciser qu’il n’y a rien de politique dans cette histoire. Mais si, dit-il, « des personnes mal intentionnées avaient tenté de la récupération politique».