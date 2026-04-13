Secteur privé : Le Sénégal mise sur la SNDSPI pour booster la croissance endogène

Le ministère de l’Économie, du Plan et de la Coopération a dévoilé les grandes orientations de la nouvelle Stratégie nationale de développement du secteur privé et de promotion de l’investissement (SNDSPI). Ce cadre stratégique majeur vise à transformer en profondeur le modèle économique sénégalais pour le rendre plus productif et endogène d'ici 2029, en plaçant l'entreprise privée au cœur de la création de richesses dans les territoires.







Lors d'un atelier de partage organisé ce lundi avec le Collectif des journalistes économiques du Sénégal (COJES), Diouldé Soumaré, directrice du développement du secteur privé, a précisé que la mise en œuvre de la SNDSPI repose sur trois piliers fondamentaux. Le premier axe concerne la compétitivité des pôles territoires afin de décentraliser la croissance.





Le deuxième volet s'attaque à la facilitation des affaires via des réformes structurantes issues du dialogue public-privé. Enfin, le troisième pilier prévoit un appui direct aux entreprises, notamment par l'identification de sociétés locomotives capables de dynamiser des écosystèmes industriels entiers.







Le constat des autorités reste sans appel : le Sénégal dispose d'un modèle économique dynamique mais qui génère encore trop peu de valeur ajoutée. L'enjeu central de la SNDSPI est donc de lever les obstacles systémiques qui freinent la transformation locale des ressources naturelles. Selon les précisions de Mme Soumaré, le secteur privé doit devenir plus productif et les projets structurants doivent être dérisqués pour attirer des financements plus adaptés et massifs.







Cette stratégie dépasse la simple déclaration d'intention pour devenir l'outil opérationnel de la Stratégie nationale de développement 2025-2029. Mouhamadou Bamba Diop, secrétaire général du ministère, a souligné que cette démarche inclusive est une réponse directe aux contraintes qui entravent encore le plein essor de l'investissement. En s'appuyant sur un dialogue constant avec les acteurs de terrain, le gouvernement espère ainsi générer des emplois durables et une croissance portée par les acteurs locaux.







La rencontre a été saluée par le président du COJES, Dialigué Faye, pour qui cet exercice de pédagogie institutionnelle renforce la légitimité des réformes. En dotant les médias d'éléments techniques fiables, les autorités facilitent un traitement journalistique rigoureux et responsable des enjeux économiques du pays.

