Section de Recherches: 18 scellés explosifs versés dans le dossier de Boughazelli

Les gendarmes de la Section de Recherches de Dakar ont versé dans le dossier Boughazelli 18 scellés que le journal Libération juge plus explosifs les uns les autres. Cela fait suite au défèrement devant le procureur de Mallé Diagne, Khalifa Ababacar Dia, Mamadou Diop alias Dave, Oumar Samb, Ousmane Dione alias Nguess et Moussa Ouédraogo, peu avant la chute du responsable apériste.



Dans ces scellés de l'ancien député figurent, selon Libération, "une clé Usb (contenant 5 vidéos et 6 photos compromettantes) et des passeports diplomatiques".