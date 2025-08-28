Section de recherches : voici pourquoi Clédor Sène a été brièvement arrêté et placé en garde à vue

Clédor Sène a été interpellé mardi et placé en garde à vue à la Section de recherches de Colobane, avant d’être libéré le lendemain, mercredi. Il était visé par une plainte pour diffamation et diffusion de fausses nouvelles déposée par le ministre des Forces armées, le Général Birame Diop.



L’affaire trouve son origine dans une vidéo publiée il y a six mois, dans laquelle Clédor Sène affirmait que l’ancien Président Macky Sall avait cédé une parcelle de 4 000 m² près du Palais présidentiel au fils de l’homme d’affaires Gaby Perez, Idan. Selon lui, cette cession aurait été compensée par le financement, par le bénéficiaire, de la construction de la Direction de la gendarmerie à la Caserne Samba Diéry Diallo. Dans cette même séquence, l’activiste soutenait que le général Birame Diop, alors chef d’état-major des armées, était au courant de cet arrangement et entretenait des liens avec la famille Perez.



Face à ces allégations, que le ministre a formellement démenties devant les enquêteurs, ce dernier a décidé de porter plainte. Toutefois, lors de son audition mardi, Clédor Sène est revenu sur ses accusations et a présenté des excuses au plaignant. Selon L’Observateur, ce repentir a facilité une résolution amiable du différend. Le ministre a fait parvenir au procureur de la République une lettre de désistement, entraînant la libération de l’activiste.