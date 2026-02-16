Sécurisation de ​Dakar : 321 personnes interpellées, plus d’un million de FCFA d’amendes collectées

La Police nationale du Sénégal a mené, dans la nuit 14 au 15 février 2026, une opération de sécurisation à Dakar, supervisée par la direction de la sécurité publique. Cette action a conduit à l'interpellation de 321 personnes dont un présumé meurtrier et plusieurs suspects impliqués dans des vols, agressions et infractions liées à la drogue.



D’après les informations recueillies au journal de 12 heures de la RFM, les policiers ont saisi du chanvre indien, de l’ecstasy et du hachis. 21 véhicules et 140 motos ont été mis en fourrière. Plus d’un million de FCFA d’amendes forfaitaires ont été collectées.