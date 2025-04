Sécurisation des champs pétroliers et gaziers : Teranga naval services Sa démantelée par Pétrosen

Le Directeur général de Pétrosen Holding, Alioune Gueye, a démantelé l'actionnariat de Teranga naval services Sa (Tns). Selon Libération, cette société, supposée bénéficier au privé local sénégalais et à Petrosen, avait été montée de telle sorte qu'elle profitait plus à un "partenaire stratégique" français du nom de Philippe Jaunard, sorti de nulle part.



Le journal de rappeler que l'affaire a commencé en fin 2023 à travers une autorisation d'exploitation économique exclusive de fournitures des services de navires de patrouille pour la sécurisation des installations pétrolières et gazières délivrée à la société Teranga naval services (Tns). Ce, pour une durée de 25 ans.



"Dans un contexte de valorisation ou privé local, à travers la mise en œuvre de la politique de contenu local, Petrosen holding participe dans le capital de Tns à hauteur de 51%. A terme, Petrosen holding va céder 17% du capital au secteur privé national. De ce cadre, la prise de décision stratégique consistera à conférer à Tns le statut de champion national pour les services de fourniture de navires de patrouille aux fins d'assurer la sécurisation des installations pétrolières et gazières", précisait le texte de présentation en date du 5 juin 2023 dont Libération détient copie.



Tns qui profitait plus à une mystérieuse entité française cassée, le directeur général de Pétrosen Holding, Alioune Gueye compte remettre sur les rails Tns en faisant cette fois-ci appel à tout le privé sénégalais conformément aux directives des nouvelles autorités.