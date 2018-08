Sécurisation des marchés: la Senelec maîtrise le risque d'origine électrique du marché de Liberté 6-Extension

« Aujourd’hui, on peut dire avec certitude que le risque d’origine électrique est pour l’essentiel maîtrisé dans ce marché », entièrement rénové par la Sénélec, "comme il le sera dans les autres marchés que nous allons mettre au norme très prochainement" a dit M. Cissé.



Le programme de sécurisation des marchés pour protéger les personnes et leurs biens « touchera 25 marchés » au Sénégal. La rénovation de celui de Liberté 6 extension a coûté, sur fonds propre, à la Sénélec, « 91 millions de fcfa avec un appui de 4 milliards fcfa de la Banque mondiale pour l’ensemble des marchés » , selon le Directeur général.



« Nous avons une mission de service public et les marchés sont dépositaires de milliards de patrimoines et des millions de Sénégalais », a affirmé Mahamadou Makhtar Cissé, pour qui, « c’est une raison d’assurer leur sécurité ».



Remerciant le DG, le maire de Sicap-Liberté, Santi Agne s’est réjoui de « sa réactivité administrative inouïe », une semaine après avoir reçu sa lettre sur la situation du marché.



« Répondre à la préoccupation des gens, est un véritable sacerdoce », a souligné le maire qui a ajouté : « nous avons la chance d’avoir un marché largement électrifié ».



La sécurisation des installations électriques du marché de Colobane, un des plus grands de Dakar « sera entamée dans les jours à venir », a annoncé le DG de la Sénélec, lors de la visite.