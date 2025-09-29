Sécurité : la DIC et l'AIBD ont de nouveaux chefs

La Division des investigations criminelle (Dic) et la Police de l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (AIBD) ont de nouveaux chefs. Le Commissaire principal Mamadou Ndiaye Fall a été nommé à la tête de la Dic. Il succède à ce poste El Hadji Baytir Sène, qu'il remplace après avoir dirigé le commissariat de la Médina.



Un autre mouvement important concerne la police de l'Aéroport International Blaise Diagne (AIBD), qui passe sous le commandement du commissaire Daouda Bodian. Ancien chef de la police de Guédiawaye, il prend la suite de Waly Camara.



Ces nominations font suite aux récentes fuites du journaliste-homme d'affaires Madiambal Diagne, qui a quitté le territoire sénégalais malgré une interdiction de voyager. Cet incident, survenu dans des circonstances encore non élucidées, a entraîné un remaniement des responsables.



Selon Enquête+, les anciens chefs affectés à la DIC et à l'AIBD ont été réaffectés : El Hadji Baytir Sène reprend le poste de commissaire central de Guédiawaye, tandis que Waly Camara rejoint le cabinet du directeur général de la Police nationale.