Sédhiou : 600 jeunes formés aux techniques d’agriculture

À Sédhiou, le Domaine agricole communautaire (Dac) de Séfa est devenu un lieu de formation des jeunes aux techniques agricoles. Le Directeur général du Dac, Jean Charles Badji, a révélé « qu'entre 2021 et 2023, environ 600 jeunes ont été formés aux méthodes modernes en matière de maraîchage, aviculture, embouche et pisciculture ».



Lors de la récente visite de travail de l'Inspecteur régional de la jeunesse de Sédhiou, Meissa Ngom, accompagné du chef de service régional des Sports, Birama Diack, M. Badji a souligné l'engagement du Dac dans la formation des jeunes. « Cette année seulement, cinquante autres jeunes sont actuellement en cours de formation », a-t-il précisé.



Situé dans la commune de Koussy, ce domaine agricole communautaire, s'étendant sur une superficie de deux mille hectares, est équipé de dispositifs agricoles modernes ainsi que de sept forages, le tout représentant un investissement de l'ordre de 7 milliards de FCfa.



Le recrutement des jeunes pour cette formation vise à encourager la création d'entrepreneurs agricoles. Jean Charles Badji a souligné que cela offre aux jeunes l'opportunité de devenir les piliers d'une nouvelle génération d'entrepreneurs spécialisés dans les domaines de l'agriculture et de l'élevage.