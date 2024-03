Sédhiou : Khalifa Sall promet de mettre fin aux difficultés dont souffrent les populations

Après l'étape de Kolda, Khalifa Sall, candidat à l’élection présidentielle, a listé les doléances des populations de Sédhiou avant de promettre des solutions pour mettre fin à ses difficultés dont souffre les populations de cette région.



« Lors de notre prospection, on a récolté aucun point positif quant au quotidien des ménages. Les populations sont fatiguées. Or, c'est inconcevable que les citoyens soient dans de telles précarités alors que cette localité dispose de tant de ressources. Pourtant, si on l'exploite, le pays en profitera. Hélas, ils importent toutes leurs denrées de même que le poisson alors que le fleuve est juste tout prés. Ils sont embarqués par la salinité. Cette région avait un avenir, mais elle est livrée à elle-même. Ils sont déçus », a déclaré Khalifa Ababacar Sall.



Pour le candidat de la Coalition Khalifa Président, ce « gouvernement en a fait des choses lors de son règne, mais il a oublié l'aspect lié à l'autosuffisance alimentaire ».



Le leader de Taxawu Sénégal de poursuivre : « Les politiques mises en place ne seront pas celles qui développeront ce pays. Les riverains sont impactés par le désenclavement de leur région. Ils n'ont pas de semences. La terre est gâtée par la salinité. Leur première priorité, c'est l'agriculture ».



Les doléances des habitants de Sédhiou ne sont pas tombées dans l'oreille d’un sourd. Khalifa Sall entend les mettre en œuvre. « J'ai entendu toutes les requêtes, je les tiendrai en compte. Sédhiou sera reliée au reste du monde. Elle sera une partie intégrante du pays et contribuera au développement. J'en ferai mon combat », a-t-il promis.



Poursuivant, l’ancien maire de Dakar souligne que le « Pakao de manière générale, est très enclavé. Ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas de quoi vivre. Ils n'ont pas de travail ni une bonne couverture sociale et médicale ». Selon lui, on dit souvent Fouta Tampi, mais ici, c'est "Pakaw fatalé" (le Pakao est succombé).



Pour le candidat à la présidentielle, cela doit être la chanson à marquer d'une pierre blanche. « Khalifa Sall fera le changement. J'ai pris l'occasion d'expliquer aux jeunes le programme d'allocation d´un milliard par commune. Car c'est cela la voie du changement », a-t-il confié.