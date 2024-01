Sédhiou-fille enterrée clandestinement par ses parents : les révélations de l’enquête

Un drame tragique secoue le village de Pontadoss, dans la commune de Kaour (Sédhiou), où une jeune élève de 15 ans, A. Danfa, a été battue à mort par ses propres parents. La tragédie s'est déroulée dans la nuit du 18 au 19 janvier 2024, tard dans la nuit.



Selon des sources locales, le couple Lamine Danfa et Fatou Badji aurait tenté de corriger leur fille qui avait fugué pour participer à une soirée dansante organisée par des amis. À en croire Libération, A. Danfa a perdu la vie lors de son transfert du poste de santé de la position militaire de Goudomp au poste de santé du village de Fanda, dans la région de Ziguinchor.



La victime a été rapidement enterrée par ses parents et proches le lendemain de son décès. Les langues ont commencé à se délier qu'après l'enterrement, conduisant à l'intervention de la Brigade de gendarmerie de Goudomp.



Informés, les gendarmes ont interpellé les parents de la victime qui avaient préalablement administré des soins traditionnels à leur fille, blessée de manière profonde et grave. La dépouille a été exhumée et transportée à l'hôpital de Goudomp pour une autopsie.



Lamine Danfa et Fatou Badji ont été placés en garde à vue au poste de gendarmerie de Goudomp en attendant les résultats de l'enquête. Ils seront déférés au parquet ce lundi.