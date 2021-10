Sédhiou : les populations de Bloc-villages demandent une extension de leurs terres

Jadis réservé pour une dizaine de familles ouvrières du temps de l'institut de recherche agronomique et technologique (IRAT), le village de Bloc situé dans la commune de Diendé compte aujourd'hui plus de trois mille personnes. Ces dernières seraient en train de vivre dans l'étouffement et la promiscuité.



À l'occasion du point de presse organisé ce mardi à la place publique du village, les populations ont demandé à l'Institut sénégalais de recherche agricole (ISRA), gestionnaire actuel des terres de l'IRAT une assiette foncière d'une cinquantaine d'hectares sur les 334 hectares du plateau de Sefa.



Richardson Ntab, le porte-parole des populations a expliqué que l'implantation des infrastructures pose beaucoup de problème faute d'espace. « Pour construire le poste de santé et le marché, il a fallu tout un protocole administratif pour disposer d'un site », a-t-il expliqué.



Par ailleurs, il a souligné que le village vient de bénéficier d'un financement de 17 millions FCFA pour la construction d'un centre polyvalent, mais ne trouve pas un site approprié pour sa construction. Raison pour laquelle le morcellement des 50 hectares qui abritait le bloc administratif de L'IRAT s'impose selon les populations.