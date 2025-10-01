Sédhiou : un convoyeur arrêté avec 20 kg de chanvre indien

La Brigade régionale des stupéfiants de Sédhiou, relevant de l’OCRTIS, a interpellé, dimanche 28 septembre 2025, un individu qui convoyait une importante quantité de drogue. Selon les enquêteurs, l’opération a été déclenchée après « l’exploitation d’un renseignement opérationnel faisant état d’un probable convoi de drogue par moto en direction de Saré Alkaali, en passant par les villages qui longent la frontière avec la Gambie ».Le suspect a été intercepté alors qu’il transportait à moto deux (2) sacs en sisal contenant chacun dix (10) blocs de chanvre indien. Le produit saisi, de la variété dite « verte », a été pesé et affiche un poids total de vingt (20) kilogrammes.Le mis en cause a été placé en garde à vue. L’enquête se poursuit pour déterminer.