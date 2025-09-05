Séisme en Afghanistan: cinq nouvelles répliques font des blessés, annoncent les autorités

Au moins cinq répliques en moyenne de magnitude 5 ont secoué l'Afghanistan dans la nuit du jeudi 4 au vendredi 5 septembre, faisant dix nouveaux blessés, selon un responsable, alors que l'est du pays est toujours paralysé après le séisme le plus meurtrier de son histoire récente. Ces dernières secousses ont été ressenties dans huit provinces de l'est du pays, dont celles de Nangarhar, Laghman et Kounar, les plus touchées par le tremblement de terre de dimanche soir et «dix blessés ont été recensés», a rapporté à l'AFP Mohammed Hamad, porte-parole de l'Autorité de gestion des catastrophes.