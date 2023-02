Séisme en Turquie: le joueur ghanéen Christian Atsu sorti vivant des décombres mais blessé

Une petite éclaircie dans un paysage de désolation. Christian Atsu (31 ans), ancien joueur de Chelsea et Newcastle, a été retrouvé vivant après avoir passé de longues heures sous les décombres suite aux violents séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie. Un dirigeant de Hatayspor où évolue l’international ghanéen depuis 2022, a annoncé la nouvelle ce mardi matin sur une radio turque, selon RMC Sport.



« Christian Atsu a été sorti (des décombres, ndlr) blessé. Notre directeur sportif, Taner Savut, est malheureusement toujours sous les décombres. Hatay a été profondément affecté. Nous nous dirigeons vers la fin des heures les plus dangereuses », a déclaré le dirigeant sur le média turc Radyo Gol.