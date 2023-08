Semaine des « Lions » : Sadio Mané voit double, Ismaïla Sarr, Jackson et Mbaye Diagne buteurs, Pape Matar Sarr inarrêtable

Plusieurs Sénégalais ont brillé dans les championnats étrangers la semaine dernière. Ismaïla Sarr a inscrit son premier but de la saison avec l’Olympique de Marseille. Jackson, auteur des débuts convaincant avec Chelsea a débloqué son compteur-buts. Sadio voit double avec Al Nassr. Mbaye Diagne inscrit son premier but en deuxième division saoudienne.





Ismaïla Sarr, recruté cet été en provenance de Watford, a dû attendre sa cinquième rencontre pour inscrire son premier but avec l’Olympique de Marseille. C’était samedi contre Brest (2-0) lors de la 3e journée de Ligue 1. L’attaquant sénégalais a montré de belles choses dans le jeu.



Du côté des Grenats, Lamine Camara a disputé l'intégralité de la rencontre alors Cheikh Tidiane Sabaly a été remplacé à 86e minute. En infériorité numérique, le Havre d'Arouna Sanganté a tenu en échec le Stade Rennais (2-2). Pour ses grands débuts avec Lorient, Formose Mendy s'est imposé avec la manière contre Lille (4-1).



Mame Baba Thiam décisif



Grâce à son attaquant sénégalais, Kayserispor a décroché sa première victoire de la saison en s'imposant face à Samsunspor, dimanche (2-1). Auteur d'un bon début de saison, l'ancien joueur de Kasımpaşa a parfaitement confirmé lors de cette rencontre en délivrant une passe décisive avant d'inscrire le but de la victoire.



Nicolas Jakson débloque son compteur-buts



Aligné à la pointe de l'attaque de Chelsea, l'attaquant sénégalais a profité de la réception de Luton Town (3-0) samedi pour marquer son premier but en match officiel avec les Blues. Un but qui donne confiance à l’attaquant des « Lions ».



L'ancien joueur de Villarreal a été intéressant dans le jeu. Il a été dans tous les bons coups.



Après avoir marqué samedi son premier but avec Tottenham la semaine dernière, Pape Matar Sarr a signé sa première passe décisive de la saison. Le milieu de terrain sénégalais a offert une sublime passe à Madison contre Bournemouth (2-0).



Décisif lors des deux derniers matchs, Sarr est parti pour s’installer dans le onze des Spurs.



Le doublé de Sadio Mané



En Saudi Pro League, l'ancien joueur de Liverpool a participé vendredi à la victoire d’Al-Nassr face à l’équipe d'Al-Fatteh (5-0) en marquant son premier doublé en Arabie saoudite. Il est nominé pour le plus beau de la troisième journée en Saudi Pro League.



Un autre sénégalais s’est illustré en Arabie saoudite. Cette fois ci, c’est en deuxième division. Mbaye Diagné, transféré cet été, a disputé ses premières minutes avec Al Qadisiyah. Et l’attaquant s’est distingué pour ses débuts. Diagne a offert la victoire contre Al Batin (2-1) en fin de match.