Sénégal: 1.374 femmes ont été victimes de violences sexuelles en 2 ans

Les chiffres font froid dans le dos. En effet, en deux ans, 1.374 femmes ont été victimes de violences sexuelles au Sénégal. La révélation a été faite par Mme Mame Penda Diouf. « Très peu de femme et de filles ont échappé à la mort.



En plus, 668 cas de violences sexuelles sur des mineures ont été recensés entre 2017 et 2018. 706 femmes ont été sexuellement agressées à la maison, en rentrant du travail ou dans la rue.



Ces chiffres sont rapportés par les cahiers du CNBF présent dans 12 régions du Sénégal », révèle-t-elle dans les colonnes du quotidien Vox Populi. « Entre janvier 2019 et novembre, l’inquiétude et la psychose sont en train de s’unir avec 14 femmes tuées, dont 3 mineures de 11 à 16 ans et 2 femmes étaient en état de grossesse », a-t-elle ajouté.