Sénégal : 1676 adolescentes victimes de viol dont 2 en situation de handicap enceintées par leur père (Aemo)

La révélation a été faite par L’Aemo (Action éducative en milieu ouvert) du département de Pikine, banlieue dakaroise. 1676 enfants ont été victimes de violence de toute nature et 2 petites filles à mobilité réduite ont été victimes d’inceste.



Faisant le point de la situation de la pédocriminalité en 2021, l’Aemo a donné les détails de ces violences. Selon l’organisation, 53 enfants ont été victimes d’actes pédocriminels, dont 10 victimes d’abus sexuels au terme desquels, elles sont devenues mères malgré elles.



Parmi ces 10 adolescentes, 2 en situation de handicap ont été abusées sexuellement par leur père et tombées enceintes. Selon Awa Baldé Diop, chef de service de l’Aemo du département de Pikine et de Keur Massar, la sensibilité du cas de ces 2 adolescentes a fait que « nous avions jugé nécessaire de leur faire bénéficier d’une assistance psycho-psychiatrique et psycho-sociale ».



Ces adolescentes victimes d’abus sexuels sont âgées entre 13 et 20 ans, a-t-elle fait savoir. Avant d’annoncer qu’un outil de signalement a été mis en place avec l’appui de l’Unesco.



Elle a appelé les parents à redoubler de vigilance et aux « Badjenou Gox » d’écrire un message de signalement afin qu’ils agissent auprès du procureur.