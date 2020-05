Sénégal: 3.047 personnes infectées par le Covid-19 depuis le 2 mars

Au Sénégal, 3.047 personnes sont infectées par le Covid-19 depuis le 2 mars, date de son apparition dans le pays, selon les chiffres cumulés du ministère de la Santé et de l’action sociale. Soixante-onze (71) nouveaux cas ont été dénombrés dimanche.



Faisant le point quotidien de la situation de l’épidémie, le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr a souligné que 66 parmi ces nouveaux cas étaient des personnes suivies par les services sanitaires.



Quatre cas communautaires, des contaminations dont la source est inconnue, ont été recensés ce dimanche. Ils ont été localisés à HLM Grand-Yoof (2), Guédiawaye (1) et Mbao (1), des quartiers de la région de Dakar, a détaillé Diouf Sarr.



Il a par ailleurs fait état de l’enregistrement d’un nouveau cas importé à Ziguinchor, au sud du pays.

Dans le même temps, 40 patients ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris, portant à 1450 le nombre de guérisons depuis le déclenchement de l’épidémie.



A ce jour, 1555 personnes infectées par le Covid-19 sont en observation dans les différents centres de traitement répartis à travers le pays, et 35 personnes ont été déclarées mortes de la maladie.