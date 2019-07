Sénégal-Algérie: l'opposition divisée à cause de 5 billets d'avion offerts par le ministre des Sports

Une partie de l'opposition est divisée à cause de 5 billets d'avion offerts par le ministre des Sports Matar Ba, pour aller suivre la finale de la Coupe d'Afrique devant opposer le Sénégal à l'Algérie vendredi soir à 19H00 (Gmt) au Caire, en Egypte.



Selon "Les Echos", Matar Bâ a saisi le Front de résistance nationale (Frn) pour qu'il lui envoie 5 noms parmi ses membres pour les envoyer au Caire afin d'assister à la finale. Et, le coordonnateur du Frn, Moctar Sourang, a envoyé un mail pour demander ceux qui sont intéressés.



Curieusement, il y a eu une bousculade, car beaucoup d'entre eux voulaient y aller. Une liste a été établie, finalement, mais sur quelle base ? Saër Tambédou, membre du Frn est dans tous ses états, après avoir été mis au parfum. Il crie au scandale et parle de deal orchestré sur le dos du peuple.



Mais Moctar Sourang se défend. «J'ai envoyé nos cinq représentants, ça n'a rien à voir avec Macky Sall. Il n'y a rien de politique, c'est l'équipe nationale. Ce ne sont pas des billets d'avion, mais un avion qui a été affrété et qui va emmener des supporters et parmi (eux), il y aura l'opposition», a-t-il martelé.