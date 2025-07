Sénégal : Alioune Tine appelle Ousmane Sonko à désamorcer la crise dans la justice par le dialogue

Face à la grève des travailleurs de la justice, Alioune Tine appelle à une intervention directe du Premier ministre Ousmane Sonko pour désamorcer la crise. Dans un message publié sur X, le fondateur du think tank Africa Jom Center souligne l’urgence d’une solution négociée.



« Il faut trouver les meilleures solutions par le dialogue pour éviter une paralysie de la justice qui porte préjudice aux justiciables. Il est temps pour le PM SONKO de prendre les choses en main pour trouver une solution. C'est lui qui peut trouver une solution juste en parlant avec les grévistes », a-t-il écrit.



Pour rappel, depuis le mois de juin 2025, la justice sénégalaise est fortement perturbée par une grève menée par les travailleurs regroupés au sein de l’entente SYTJUST–UNTJ. Le mouvement social, motivé par des revendications liées à l’alignement des greffiers à la hiérarchie A2, paralyse le fonctionnement normal des juridictions.



Face à cette situation critique, le ministre de la Justice, Ousmane Diagne, a pris les devants en adressant une lettre circulaire aux chefs de parquets et juridictions pour leur demander de procéder à des réquisitions. L’objectif affiché est d’assurer la continuité du service public de la justice, malgré la paralysie induite par la grève.



Une décision qui passe mal du côté des syndicats. Ces derniers dénoncent une atteinte grave au droit de grève : « la circulaire de la tutelle ne respecte pas ces exigences légales et constitue, de ce fait, une « entrave manifeste, illégale et inacceptable à l’exercice du droit de grève, droit fondamental garanti à tout travailleur par la Constitution de la République et les traités internationaux ratifiés par le Sénégal », ont-ils réagi.