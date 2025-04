Sénégal : Alioune Tine dénonce les interdictions de sortie du territoire et appelle au respect de la justice

Alioune Tine dénonce les interdictions de sortie du territoire infligées à d’anciens dignitaires du régime de Macky Sall. Le fondateur de Africa Jom Center estime que ces mesures sont « illégales » et appelle les autorités à respecter les décisions de justice.« Les interdictions administratives de sortie du territoire sont totalement illégales. Il n’y a qu’un juge pour interdire un citoyen sénégalais de sortir en le mettant en résidence surveillé en lui soumettant à un contrôle judiciaire. Mais le ministère de l’Intérieur ne peut pas le faire. Il faut que le ministre de la Justice agisse, ce n’est pas jute », a-t-il déclaré au micro de la RFM.Alioune Tine a rappelé sa position de principe, prenant pour exemple l’affaire Ousmane Sonko. « Nous avions dénoncé l’injustice lorsque Ousmane Sonko avait été assigné à résidence. Aujourd’hui, si un juge autorise Mansour Faye à quitter le territoire, il doit pouvoir le faire », a-t-il martelé.Le défenseur des droits humains insiste sur le respect des procédures judiciaires. « Les gens dont on soupçonne et qui doivent rendre justice qu’on leur notifie l’interdiction de voyager, mais cela passe par le tribunal. Toute interdiction de voyager doit être notifiée par un juge », a-t-il conclu.