Sénégal : Amadou Ba appelle à une stratégie nationale de prévention après les inondations

Voici l'intégralité de son message :

Chers compatriotes,

Les fortes pluies de ces derniers jours ont durement touché plusieurs quartiers de Dakar, notamment aux Parcelles Assainies, provoquant des dégâts importants et mettant de nombreuses familles en difficulté.

J’exprime tout mon soutien aux populations sinistrées et réaffirme la nécessité de mettre en place des mesures urgentes et durables pour prévenir et limiter l’impact de ces catastrophes récurrentes.

Ces événements rappellent l’urgence d’une mobilisation collective et d’un engagement continu pour renforcer nos infrastructures d’assainissement, améliorer la planification urbaine et mieux anticiper les risques. L’heure n’est plus aux interventions ponctuelles, mais à une véritable stratégie nationale de prévention, au service exclusif des populations.

Après les fortes pluies du vendredi 15 août qui ont provoqué de graves inondations à Dakar et dans plusieurs régions du pays, les réactions continuent de se multiplier. L’ancien Premier ministre Amadou Ba a exprimé sa solidarité envers les populations touchées. Le leader du mouvement « Nouvelle Responsabilité » plaide pour la mise en place d’une véritable stratégie nationale de prévention, tournée exclusivement vers l’intérêt des citoyens.