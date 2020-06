Sénégal: Amnesty International, la LSDH et la Raddho demandent un audit sur tous les bâtiments implantés sur le littoral

La Ligue sénégalaise des droits humains (Lsdh), la Rencontre africaine pour la défense des Droits de l’homme (Raddho) et Amnesty International Sénégal demandent un audit sur tous les bâtiments implantés sur le littoral et interpellent le procureur de le République.



« Nos organisations appellent à un audit de tous les bâtiments implantés sur le littoral du Sénégal, en commençant par la région de Dakar. Elles demandent au procureur de la République d’ouvrir immédiatement une enquête aux fins d’identifier toutes les personnes impliquées dans des actes illégaux d’accaparement des terres du littoral, afin qu’elles répondent de leurs actes devant la justice», ont-ils déclaré.



Les défenseurs des droits humains rappellent que la Constitution adoptée par référendum en 2016 a consacré la souveraineté des populations sur les ressources naturelles et foncières, leur droit à un environnement sain. Ils se disent préoccupées par le déclassement abusif des terres du littoral, domaine public maritime, bien commun inaliénable du peuple sénégalais, et leur attribution à des personnes physiques et morales privées.



Cette situation qui dure depuis des décennies a entrainé une prolifération d’édifices privés sur la corniche qui ont gravement dégradé l’environnement et le cadre de vie dans la capitale Dakar notamment.



« La récente tentative de construction d’un hôtel sur les flancs de la colline qui abrite le phare des Mamelles constitue une agression intolérable contre notre patrimoine national», ont-ils notamment regretté. A ce titre, «elles appellent à l’adoption sans délai d’une loi consacrée à la gestion et à la protection du littoral que les acteurs ne cessent de demander depuis 2014».



Ils ont exhorté l’Etat à renforcer sa politique de protection de l’environnement, de conservation et de gestion rationnelle des ressources des plages, des monuments historiques de notre patrimoine national, par la mise en place d’une brigade spéciale pour mieux surveiller le littoral.