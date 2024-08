Sénégal - Audits et rapports des corps de contrôle: vers des convocations et arrestations

En conformité avec ses promesses électorales, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait fait publier les rapports de la Cour des Comptes et de l'Ofnac des cinq dernières années (2019, 2020, 2021, 2022 et 2023). Ensuite, le Chef de l'Etat a déployé les redoutables inspecteurs généraux d'Etat (ige) dans plus de 70 directions, agences et fonds publics pour des missions d'audit visant à détecter d'éventuels erreurs, fraudes, vols, irrégularités, surfacturations, détournements et braquages de deniers publics.



Et surtout identifier les auteurs et complices de ces éventuels carnages financiers afin de les traduire devant la Justice. Parmi les structures ciblées par l'ige figurent la Société d'exploitation du Train express régional (Senter), le Fonds de soutien à l'Energie (Fse), la Commission d'attribution des licences de pêche, les Fonds destinés à la pêche artisanale, Air Sénégal, l'Aide à la Presse nationale, le Fonds d'appui à l'édition (Fae), l'Agence pour la promotion des investissements et des grands travaux (Apix) ,l'Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd), Handling (2AS), le Fonds d'entretien routier autonome (Fera), La Poste, la Société africaine de raffinage (Sar), le Budget Coupe du Monde (Qatar 2022), la Coupe d'Afrique des Nations (Can 2024), la Loterie nationale sénégalaise (Lonase), la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), l'Autorité de régulation des télécommunications et des postes (Artp), l'Office des lacs et cours d'eau (Olac), le Conseil exécutif des transports urbains durables (Cetud), I'Agence autonome des travaux et gestion des routes (Ageroute), l'Autoroute Ila Touba, le Building administratif de Dakar etc...



Le Témoin en est mesure de vous révéler que les missions d'audit entamées par les inspecteurs généraux d'Etat (Ige) devaient être bouclées les prochains jours. Les rapports de ces redoutables limiers viendront s'ajouter aux résultats à ceux de la Cour des comptes et de l'Ofnac.



Tous ces dossiers seront incessamment transmis au procureur de la République, plus précisément à celui que les nouvelles autorités ne vont pas tarder à nommer en remplacement d'Abdou Karim Diop, l'actuel titulaire du poste.



Car les autorités attendent juste la réunion du Conseil supérieur de la Magistrature au cours de laquelle de nouveaux chefs de juridictions et de parquets vont être nommés, pour transmettre les rapports des corps de contrôle à la justice. Ce qui veut dire que le président de la République Bassirou Diomaye Faye et son Premier ministre Ousmane Sonko sont plus que jamais déterminés à aller jusqu'à bout de la reddition des comptes ou opération mains propres réclamée à cor et à cris par le peuple souverain.



Rénovation de certaines cellules des prisons de Rebeuss et du Cap Manuel



En parallèle, on apprend que le ministère de la Justice va dégager un petit budget pour la rénovation de certaines cellules des prisons de Rebeuss et du Cap Manuel pour qu'elles puissent accueillir de nouveaux pensionnaires. Ce qui semble tout à fait normal dés lors que l'Administration pénitentiaire aura affaire à des détenus pas comme les autres. Ces travaux de rénovation prévus en milieu carcéral nous rappellent les jours précédant les arrestations de Karim Wade, Idrissa Seck, Khalifa Sall et du défunt président tchadien Hissène Habré dont les cellules devant les accueillir avaient été entièrement retapées.



Le Parquet en état alerte



Une chose est sûre, les convocations et arrestations de dignitaires de l'ancien régime sont imminentes. Car on nous souffle qu'il existe des dossiers renfermant des crimes financiers flagrants où le juge d'instruction n'aura même pas besoin d'ouvrir une information judiciaire. D'où des mandats de dépôt systématiques aux auteurs de ces crimes financiers qui seront livrés dès le lendemain à un peloton d'exécution à la plage de Soumbédioune.



Excusez du peu! Juste pour dire que les pilleurs de nos deniers publics doivent rendre compte et... gorge.



Avec Le Témoin