Sénégal/Corée du Sud : Un accord de 48 milliards de Fcfa pour construire un Centre d’oncologie

Le Gouvernement du Sénégal et la coopération coréenne ont signé l’accord de financement relatif au projet de construction et d’équipement du Centre national d’oncologie (spécialité médicale d'étude, de diagnostic et de traitement des cancers), pour un montant de 85,5 millions de dollars US, soit 48 milliards de FCFA.



La cérémonie de la signature à eu lieu en marge des Assemblées annuelles du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD) qui se tient à Busan (Corée du Sud).



Selon un communiqué parvenu à PressAfrik, ledit accord va rendre opérationnel l’un des 27 projets phares du Plan Sénégal Emergent (PSE), à savoir Dakar Médical City, dédié au traitement et à la lutte contre le cancer. Il vise entre autres, la construction d’une infrastructure sanitaire spécialisée sur le cancer pour offrir des soins, délivrer des enseignements et effectuer des recherches ; le relèvement du plateau médical par la mise en place d’une infrastructure aux normes internationales dédiée à une pathologie fréquente sur le plan national et sous-régional ; la réduction des évacuations coûteuses des patients vers l’Europe, et l’Afrique du Nord pour le traitement de cette pathologie.



A cette occasion, «l’exemplarité de la coopération sénégalo-coréenne a été louée à travers la concrétisation des engagements financiers de la Corée du Sud au financement la première phase quinquennale du Plan Sénégal Emergent (PSE) à hauteur de 104 milliards de FCFA contre des prévisions de 17,5 milliards de FCFA», lit-on dans le document



La même source d’ajouter que : «les deux domaines de concentration de ce financement exceptionnel sont : l’économie maritime avec 3 projets (i) construction d'infrastructures et d'équipements maritimes (MIEP2) ; la construction du complexe frigorifique de Hann et l’acquisition de camions frigorifiques, et la santé avec le projet de construction et d’équipement du centre national d’oncologie».