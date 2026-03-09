Sénégal : Dangote Cement cède 10 % de sa filiale à l'État

Le géant nigérian du ciment a vendu une participation de 10 % dans sa filiale sénégalaise à l'État, faisant désormais de ce dernier un actionnaire minoritaire. Selon le site nigérian Billionaires.africa, les modalités financières de la transaction n'ont pas été divulguées. L'opération, révélée dans le rapport annuel 2025 de l'entreprise, ramène la participation directe du groupe de 99,99 % à 89,99 %.



Cette entrée au capital intervient dans un climat opérationnel difficile. En 2025, l'usine a subi une baisse de 21,4 % de son chiffre d'affaires et un recul de 19,8 % de ses volumes de ventes (soit 1,2 million de tonnes). Dans son rapport, la direction attribue cette contre-performance à la transition politique nationale, marquée par des audits de grands projets d'infrastructures et un retard dans l'exécution budgétaire, lesquels ont fortement freiné la demande.



Malgré ces résultats, Dangote Cement maintient sa stratégie d'expansion au Sénégal, qu'il considère comme un pilier régional. Le groupe mise sur une « normalisation des politiques » et la reprise attendue des investissements publics pour redynamiser son activité dès 2026.