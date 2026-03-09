Tensions au Moyen-Orient : Le baril de pétrole franchit le seuil des 100 dollars, le Sénégal à l’abri

La réaction des places boursières ne s'est pas fait attendre. Ce lundi 9 mars, le prix au comptant du baril de Brent a bondi pour atteindre brièvement 109 dollars en début de séance. Il s'agit d'un sommet inédit depuis mars 2022, période durant laquelle la crise Russo-ukrainienne avait déjà déstabilisé le cours énergétique mondiale. Face à la menace réelle de perturbations de l'approvisionnement dans cette région stratégique, les opérateurs de marché s'efforcent d'intégrer une "prime de risque" élevée. Cette réalité s'est immédiatement traduite par une chute corrélative des marchés boursiers mondiaux, les investisseurs redoutant les conséquences inflationnistes de ce nouveau choc.



Pour le continent africain, cette flambée des cours représente un défi économique immédiat. Le plus souvent, la hausse du brut se répercute mécaniquement sur le coût des carburants à la pompe. Mais également l'inflation, via l'augmentation des coûts de transport et de logistique.



Des pays comme le Sénégal, fortement dépendants des produits raffinés importés, pourraient voir leur secteur énergétique perturbé. Toutefois, la Société Nationale des Pétroles du Sénégal (PETROSEN) a réagi pour rassurer l’opinion publique sur la disponibilité de l’or noir dans le marché sénégalais. Dans un communiqué publié ce 8 mars 2026, la société a apporté un démenti formel aux rumeurs de pénurie : «À ce jour, aucune perturbation de l’approvisionnement national en produits pétroliers et gaziers n’est signalée», précise la société. PETROSEN assure par ailleurs que le dispositif d’importation, de stockage et de distribution fonctionne normalement, en étroite coordination avec les autorités et les acteurs du secteur énergétique.