Sénégal : Diomaye Faye trace les grands axes prioritaires pour la culture, les infrastructures et la diaspora

Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a présidé ce mercredi 17 septembre 2025 le Conseil des ministres, au cours duquel il a abordé plusieurs axes prioritaires.



Culture, artisanat et tourisme au cœur de l’Agenda national de Transformation



A l’entame de sa communication, le Président de la République a abordé la question de la place renforcée de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme dans l’Agenda national de Transformation. Il a rappelé au Gouvernement l’importance de la culture et de l’artisanat dans la relance de la destination touristique Sénégal, ainsi que la promotion de l’entreprenariat et de l’emploi.



Il a souligné que la sauvegarde de nos traditions ancestrales, la valorisation optimale de notre potentiel culturel et du savoir-faire très diversifié de nos artisans, artistes et hommes de culture, demeurent des bases fondamentales de réussite du Projet pour un Sénégal souverain, juste et prospère. A ce titre, il a demandé à Monsieur le Premier Ministre Ousmane Sonko de mobiliser toutes les forces vives de la Nation, afin de renforcer le rôle et la place de la culture dans toutes ses expressions dans l’Agenda national de Transformation.



Le Chef de l’Etat a indiqué au Ministre chargé de la Culture en relation avec le Secrétaire d’Etat rattaché, l’importance d’asseoir la préservation de notre patrimoine historique, une décentralisation soutenue de la politique culturelle, le déploiement d’une politique innovante de diversification et de labellisation des industries culturelles et créatives, des productions artisanales et de l’offre touristique. Cette volonté politique et économique renforcée autour de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme, doit être matérialisée à travers l’édification d’infrastructures culturelles modernes sur l’étendue du territoire national.



Il a plaidé pour le développement des Arts et Lettres et la protection des droits des artistes, la mobilisation de financements adéquats pour accompagner les acteurs dans la réalisation d’un agenda culturel national et international maitrisé, appuyé par une stratégie de communication et de promotion touristique consensuelle et adaptée.





Le Président de la République a souligné que la nouvelle feuille de route de ce département ministériel doit intégrer un volet majeur « formation, renforcement des capacités et professionnalisation des acteurs », mais aussi la dotation du secteur de la Culture de ressources humaines de qualité, notamment de conseillers et animateurs culturels, afin de mieux conduire, sous l’égide du Gouvernement, la politique culturelle de la Nation.



Par ailleurs, il a demandé au Ministre chargé de l’Artisanat de travailler à la rationalisation des structures, interventions et ressources dédiées au secteur en impulsant, à terme, la mise en place d’un fonds national de promotion de l’artisanat. Il a insisté sur l’impératif d’une maitrise stratégique des aménagements et de l’implantation des établissements hôteliers et touristiques à travers une planification concertée avec les opérateurs-promoteurs, en vue d’accroître de façon notable les capacités d’hébergement du pays. Dès lors, il convient de consolider un modèle économique compétitif de la destination Sénégal, au regard des avantages comparatifs du pays à vulgariser sur les marchés émetteurs.



Il a invité le Ministre chargé du Tourisme à revitaliser les sites et zones touristiques (Petite Côte, Cap Skirring, Iles du Saloum, Gorée, etc.), à restructurer et à relancer le1crédit hôtelier, mais également le Conseil national du Tourisme ainsi que les activités de la SAPCO, entité qui doit définir une nouvelle convention-cadre de partenariat avec l’Etat.







Enfin, le Chef de l’Etat a demandé au Ministre chargé de la Culture, de l’Artisanat et du Tourisme de préparer avec l’ensemble des acteurs impliqués, la tenue des Etats généraux du secteur. Dans cet exercice de co-construction et de mise en convergence des stratégies et des interventions, il s’agit, d’une part, de conforter un aménagement attractif du Sénégal qui valorise significativement le savoir-faire de nos artisans et notre potentiel culturel et touristique exceptionnel et, d’autre part, de renforcer la création d’emplois et le développement intégré des filières, en cohérence avec la Vision Sénégal 2050.



Nouvelle politique de construction et de réalisation d’infrastructures publiques



Le Président de la République est revenu sur la nouvelle politique de construction et de réalisation d’infrastructures publiques qui doit rester une priorité gouvernementale. La création d’un Ministère dédié aux infrastructures devra soutenir, sous la coordination du Premier Ministre, une dynamique interministérielle d’exécution de travaux d’infrastructures sectorielles, à fort impact sur la croissance, l’emploi et le bien-être des populations. Il a demandé au Premier Ministre d’accentuer le rythme d’exécution de l’ensemble des travaux, chantiers et projets financés et validés, dont la réception définitive, dans les délais, demeure un impératif. Il a rappelé au Gouvernement l’urgence de trouver les voies et moyens concertés avec les acteurs reconnus, afin de bâtir un secteur des bâtiments et travaux publics souverain, conforme aux nouvelles exigences de professionnalisation, de patriotisme économique et de transparence portées par les programmes, projets et réformes prioritaires du Gouvernement.



Place des Sénégalais de l’extérieur dans le développement national



Le Chef de l’Etat a abordé la question de l’implication des Sénégalais de l’extérieur dans le développement national. Il leur a réitéré ses chaleureuses félicitations, ses encouragements et son soutien. Leurs contributions multisectorielles et multiformes ont un impact notable dans le développement économique national et la stabilité sociale.



A ce titre, il a félicité le Premier Ministre, pour le succès de la rencontre de Milan, en Italie, avec nos compatriotes, portant notamment sur la prise en charge de leurs doléances et la vulgarisation de l’Agenda national de Transformation et du Plan de Redressement économique et social (PRES).



Dans la même dynamique, il a demandé au Ministre et au Secrétaire d’Etat, chargés des Sénégalais de l’Extérieur, de finaliser, sous l’égide du Premier Ministre, un Programme spécial d’accompagnement et de promotion des Sénégalais de l’extérieur, qui sera lancée, le 17 décembre 2025, à l’occasion de la tenue de la première édition de la Journée nationale de la Diaspora. Il a invité le Gouvernement à veiller à la bonne organisation de cette importante rencontre qui appelle l’implication de toutes les parties prenantes.