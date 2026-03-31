Sénégal- Gambie : le onze des “Lions” avec Yehvann Diouf, Nobel Mendy et Assane Diao

Le technicien sénégalais Pape Thiaw a procédé à une large revue d’effectif pour cette rencontre. Le défenseur Nobel Mendy honore ainsi sa première titularisation avec les Lions.

Dans les buts, Yehvann Diouf est titularisé.

En défense, le brassard de capitaine est confié à Abdoulaye Seck. Il sera accompagné de Mamadou Sarr, Nobel Mendy, Krépin Diatta et El Hadj Malick Diouf.

Dans l’entrejeu, Pathé Ciss et Habib Diarra sont alignés.

En attaque, Assane Diao complète le trio offensif aux côtés de Ismaïla Sarr et Chérif Ndiaye.

Le sélectionneur de de l'équipe nationale du Sénégal a dévoilé le onze de départ des “Lions” pour affronter la Gambie en match amical, prévu ce mardi à 19h00 GMT au Stade Abdoulaye Wade.