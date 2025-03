Sénégal : L’Assemblée nationale, l’ONG-3D et le Forum Civil s’allient pour renforcer l’évaluation des politiques publiques

Le Président de l'Assemblée nationale, El Malick Ndiaye, a présidé, hier, vendredi, à Dakar, un séminaire de mise à niveau consacré à l’évaluation des politiques publiques. Cette initiative marque une collaboration entre l’Assemblée nationale, l’ONG-3D et le Forum Civil, dans le but d’améliorer le suivi et l’impact des actions gouvernementales.



Dans une publication sur Facebook, l’ONG-3D indique qu'El Malick Ndiaye a réitéré son engagement à faire de l’évaluation des politiques publiques un pilier central de la bonne gouvernance.



« Je réaffirme l’engagement ferme de notre institution à faire de l’évaluation des politiques publiques un pilier central de la bonne gouvernance », a dit le Président de l’Assemblée nationale.



Pour M. Ndiaye, cette démarche est indispensable pour renforcer le « contrôle de l’exécutif et améliorer l’impact réel des politiques sur la vie des citoyens, d’autant que l’absence d’un cadre méthodologique structuré freine une évaluation complète de l’action publique ».



De son côté, Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l’ONG-3D, engagée dans la promotion de la démocratie, du développement durable et de la protection des droits humains, a exprimé son soutien en se disant prêt à accompagner l’Assemblée nationale pour réfléchir aux outils et moyens qui lui permettront de jouer efficacement son rôle sur ces questions.



Selon lui, « cette initiative traduit la volonté de la nouvelle équipe d’aller dans le sens de l’efficacité ».



Birahim Seck, coordonnateur du Forum Civil, a également salué la « décision des nouvelles autorités parlementaires de mettre en place un comité d’évaluation des politiques publiques ».