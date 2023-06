Sénégal: L'Ordre des avocats permet Me Ousseynou Fall, avocat de Sonko, de reprendre du service

Le Conseil de discipline de l’Ordre des avocats a jugé hier mercredi Me Ousseynou Fall, un des avocats de Ousmane Sonko dans l’affaire du Prodac qui opposait ce dernier au ministre du Tourisme Mame Mbaye Niang. La robe noire suspendue en fin de mars dernier, va reprendre du service.



En effet, rendant sa décision, le Conseil de discipline des avocats l’a condamné à une peine d’un an d’interdiction de pratiquer sa profession assortie de sursis.



Pour autant, le conseil lui a infligé une autre peine à savoir cinq ans ferme d’inéligibilité aux élections de Bâtonnier ou de membre du Conseil de l’Ordre.



Pour rappel, Me Ly avait eu un échange houleux avec le juge Pape Mohamed Diop, qui devait présider l’audience. Il avait accusé ce dernier qui s’était désisté, de « commettre une forfaiture ». C’est suite à une plainte déposée par le juge Diop que l’avocat a été suspendu.